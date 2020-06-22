 عون يؤكد أهمية دور الصناعة والزراعة في دعم الليرة اللبنانية - بوابة الشروق
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عون يؤكد أهمية دور الصناعة والزراعة في دعم الليرة اللبنانية

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
د ب أ
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 3:26 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 3:26 م

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين على أهمية دور الصناعة والزراعة فى دعم الليرة اللبنانية.

وقال عون "بالصناعة والزراعة تدعم الليرة اللبنانية، وليس بالاستدانة من الخارج الذي لطالما اعتمدنا عليه في السابق إلى جانب الاقتصاد الريعي"، وأضاف: "نعمل على بناء لبنان من جديد وهذا يستغرق طويلا".

وشدد عون على أنه يتحمل كامل المسؤوليات لايجاد الحلول للأزمة الراهنة في البلاد ، نافيا أن يكون هدف انعقاد طاولة الحوار ، التي دعا إليها يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا ، العودة إلى حكومة وفاق وطني.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن عون قوله ، خلال استقباله في قصر بعبدا الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين ، إن الموضوع الاساسي للحوار "هو تحصين السلم الأهلي عبر تحمل كل طرف من الاطراف الداخلية مسؤولياته، وذلك تفاديا للانزلاق نحو الاسوأ وإراقة الدماء، لاسيما بعد ما رأينا ما حصل في شوارع بيروت وطرابلس إثر التحركات الأخيرة".

وأشار إلى أن "النظام التوافقي يفتقد إلى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالأقلية والأكثرية".

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