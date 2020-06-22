الرئيس الصربي يعلن عن فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش فوز الحزب التقدمي الصربي الذي يقوده، في الانتخابات البرلمانية.

وقال فوتشيتش في كلمة أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، إن الحزب التقدمي حصل على أكبر قدر من ثقة الشعب في تاريخ صربيا في الظروف التي كان فيها عدد قليل ممن كانوا يؤمنون بذلك"، ووصف فوز حزبه بـ"المقنع".

وحسب النتائج الأولية لفرز الأصوات التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، حصل الحزب التقدمي الصربي المحسوب على التيار المحافظ على 63.35% من أصوات الناخبين.

وحل ثانيا الحزب الاشتراكي بقيادة وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش بـ10.67% من الأصوات، فيما حصلت الأحزاب المتبقية على ما دون الـ3% الضرورية لدخول البرلمان.