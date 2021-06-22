شدد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، على تمسك النادي بـ علي ماهر، المدير الفني الحالي للفريق، نافيًا كل ما يقال حول تنازل النادي عن المدرب لصالح نادي بيراميدز.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «من الوارد أن يكون أحد أندية الدوري المصري قد تحدث إلى علي ماهر بالفعل، ولكن لا توجد أي نية لترك المدير الفني».

وأضاف: «ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي مضحك للغاية، هل من الطبيعي أن يتنازل نادِ لفريق آخر عن مدربه؟، النادي المصري هو صانع النجوم وعلي ماهر يعرف ذلك تمامًا».

وتابع: «هل هذا يعني أن نادِ آخر لم يتحدث مع علي ماهر؟ بالتأكيد الأمر وارد، ونحن كنادِ عريق لا نستطيع أن نسأل علي ماهر سؤالًا كذلك».

وأردف: «قد تكون البلبلة الحالية مصاغة من شخص ما لتحريك المصري من موقعه الحالي، نحن الآن في المربع الذهبي وقد تكون هذه الأنباء لإبعادنا عن مركزنا في الدوري».

وأتم: «ربما أيضًا يكون بيراميدز يسعى حاليًا للتعاقد مع علي ماهر، لكن المصري بالنسبة لي هو رقم 1، لكن لا يصح لمسؤول أن يتفاوض معي على مدربي خلال هذه الفترة».