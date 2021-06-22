حبس مسجل خطر لاتهامه بالإتجار في البانجو بالساحل

قررت نيابة الساحل حبس مسجل 4 أيّام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار بمخدر البانجو، حيث عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه بالساحل.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ في أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الغربية، أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو- مبلغ مالي).
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.