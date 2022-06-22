بايدن يدعو إلى تعليق ضريبة الوقود لمدة 3 أشهر

في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس والولايات الأمريكية اليوم الأربعاء إلى اتخاذ خطوة تشريعية إضافية للتخفيف عن المستهلكين بشكل مباشر.

ودعا بايدن إلى تعليق العمل بالضريبة الاتحادية على الوقود لمدة 3 شهور حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، دون استقطاع أي أموال من صندوق النقل بالطرق السريعة الأمريكي. كما دعا الولايات إلى اتخاذ خطوة مماثلة لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن المستهلكين.

وشدد بايدن على ضرورة ضمان ألا يؤدي أي تعليق للضريبة إلى التأثير على مخصصات صندوق النقل بالطرق السريعة. ومع وصول عجز الميزانية الأمريكية خلال العام الحالي بالفعل إلى 6ر1 تريليون دولار، يمكن لإدارة بايدن تحمل العبء المالي الذي سينجم عن تعليق ضريبة الوقود، من أجل مساعدة المستهلكين، في الوقت الذي ستستخدم فيه الإيرادات الأخرى لتمويل ميزانية صندوق النقل بالطرق السريعة بالكامل والتي تبلغ نحو 10 مليارات دولار.