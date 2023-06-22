 الشرطة الألمانية توصي بفرض معايير صارمة في المسابح العامة تجنبا للمشاجرات - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية توصي بفرض معايير صارمة في المسابح العامة تجنبا للمشاجرات


نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 5:09 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 5:09 ص

بعد سلسلة من حوادث العنف في حمامات السباحة العامة، حثت الشرطة الألمانية على فرض معايير دخول أكثر صرامة.

وقال الرئيس الاتحادي لنقابة الشرطة، يوخن كوبيلكه، لخدمة الأخبار(آر إن دي) في تصريحات نشرت اليوم الخميس: "يجب أن يتم دعم هذا من قبل شركات أمن خاصة لجعل القواعد الداخلية واضحة من البداية".

وفي كل صيف، يتعين على الشرطة التدخل في أعمال الشغب والمشاجرات في حمامات السباحة العامة في الهواء الطلق في جميع أنحاء ألمانيا.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاء شرطة برلين الأسبوع الماضي إلى مسبح عام للمرة الثانية خلال أسبوعين عندما تصاعد جدال إلى شجار بين نحو 30 شخصا.


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