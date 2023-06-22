السعودية ترفض وتستنكر اعتداءات مستوطني الاحتلال على قرى فلسطينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.

وعبّرت الوزارة في بيان لها، صباح الخميس، عن رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين، معربة عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وجددت دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن فتح المجال لعدوان المستوطنين الإسرائيليين في أنحاء الضفة الغربية تحت حماية جيش الاحتلال، هي «وصفة للدمار» سيدفع الجميع ثمنها.

وأضاف اشتية - في تصريح - أن ما يحدث الآن في بلدة «ترمسعيا» شمال رام الله من هجمات همجية ينفذها المستوطنون على المواطنين الآمنين وتخريب بيوتهم وممتلكاتهم، تعكس عقلية الحرق والقتل التي تحكم إسرائيل، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية بكل مكوناتها تتحمل مسؤولية إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته في صف واحد لمواجهة هذا العدوان المستمر، الذي بدأ في المسجد الأقصى، وامتد إلى غزة وجنين ونابلس ورام الله وحوارة واللبن واليوم ترمسعيا.

واستشهد الشاب عمر جبارة أبو القطين (25 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بوصول الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر.

وكان مستوطنون هاجموا، ظهر الأربعاء، ترمسعيا، ما أدى لإصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي بينها خطيرة، كما أحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد رئيس البلدية لافي أديب، بأن نحو 400 مستوطن هاجموا البلدة، ما أدى إلى إصابة 13 مواطنا بالرصاص الحي، وإحراق 30 منزلا، ونحو 30 مركبة.