جوتيريش: النظام المالي الدولي في أزمة وعشرات الملايين ينزلقون نحو الفقر المدقع

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، تنظم في سياق دولي ينطوي على مزيد من التحديات.

وأضاف ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، أن النظام المالي الدولي في أزمة.

وأكمل: «وصلنا إلى منتصف الطريق في برنامج 2030، لكن أهداف التنمية المستدامة تبتعد يومًا بعد يوم، وهدف مكافحة الجوع والفقر يبتعد عنا بعد عقود من التقدم».

ونوه أن ما يزيد عن 750 مليون شخص في العالم يعانون الجوع في عام 2023، قائلًا إن عشرات الملايين من الناس ينزلقون نحو الفقر المدقع.

ولفت إلى أن جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، عوامل زادت الوضع سوءًا، موضحًا أن الدول الغنية وجدت السيولة المناسبة للتعامل مع التداعيات، لكن الدول النامية تفتقد تلك القدرة.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.