ضبط شخص يدير محطة بث تليفزيوني بدون ترخيص في القليوبية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص يدير محطة بث تليفزيونى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون في القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء وإدارة شخص لمحطة بث تليفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة القليوبية، وإدارة محل بيع مستلزمات كسر الشفرة، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها ومحل الدش وأمكن ضبط (مالك الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية تستخدم فى إدارة الشبكة، 90 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية).

وبمواجهته المتهم أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.