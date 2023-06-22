استطلاع: 32% من طلاب الجامعات في اليابان يستخدمون شات جي بي تي

قال نحو 32% من طلاب الجامعات الذين شملهم استطلاع أجرته مجموعة بحثية يابانية مؤخرا في جميع أنحاء اليابان إنهم استخدموا روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، حيث قال الكثيرون إنه يعزز قدراتهم على التفكير.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري عبر الإنترنت، أن الطلاب في أقسام العلوم والتكنولوجيا والزراعة، استخدموا تطبيق "شات جي بي تي" أكثر من غيرهم من الطلاب بنسبة بلغت 45.5% بشكل عام، وأن الرجال استخدموه بنسبة 44.8%، أكثر بكثير من النساء، بنسبة 27.1%، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتم إجراء الاستطلاع على 4000 طالب مسجلين في الجامعات في جميع أنحاء اليابان في الفترة من 24 مايو الماضي و2 يونيو الجاري، وسط مخاوف متزايدة من أن استخدام "شات جي بي تي" قد يضر بمهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب.

كما أظهر الاستطلاع أن 33% من الطلاب بشكل عام في أقسام العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والتربية استخدموا "شات جي بي تي"، في حين استخدمه 21.2% من الطلاب في أقسام الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وعند سؤالهم عما إذا كان استخدام شات جي بي تي كان له تأثير إيجابي أو سلبي على قدراتهم في التفكير، قال 7ر70% إنه كان إيجابيا أو كذلك إلى حد ما، بينما قال 4ر15% إنه كان سلبيا أو كذلك إلى حد ما.

وقال فوجيو أوموري، الأستاذ في جامعة توهوكو وعضو المجموعة البحثية، إن الاستطلاع أظهر أن الطلاب كانوا بشكل عام يتحققون من المعلومات التي قدمها لهم شات جي بي تي ويواصلون التفكير بأنفسهم.

وتم تدريب تطبيق شات جي بي تي، أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي طورتها شركة التكنولوجيا الأمريكية "أوبن إيه آي"، على استخدام كميات هائلة من البيانات عبر الإنترنت، ما يمكنه من معالجة محادثات شبيهة بالبشر ومحاكاتها مع المستخدمين. ويعطي شات جي بي تي إجابات بناء على تعليمات المستخدمين وأسئلتهم.