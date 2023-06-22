ارتفاع عجز الميزان التجاري لنيوزيلندا خلال شهر مايو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النيوزيلندي الصادرة اليوم الخميس ارتفاع عجز الميزان التجاري لنيوزيلندا خلال الشهر الماضي إلى 17.12 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 17.020 مليون دولار خلال الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 17.236 مليون دولار.

وزادت صادرات نيوزيلندا من السلع خلال مايو الماضي بنسبة 2.8% إلى 7 مليارات دولار في حين زادت الواردات بنسبة 4.4% إلى 6.9 مليار دولار.

في الوقت نفسه، قفزت صادرات نيوزيلندا من الحليب المجفف والزبدة والجبن بنسبة 21% مما ساهم في دعم الصادرات، في حين تراجعت صادرات النفط الخام بنسبة 52% والأخشاب ومنتجاتها بنسبة 15%.

في المقابل، زادت واردات الطائرات وقطع غيارها بنسبة 748% والآلات والمعدات الميكانيكية بنسبة 19% والسيارات وقطع غيارها بنسبة 15% مما ساهم في ارتفاع الواردات.

ووفقا للتوزيع الجغرافي، زادت صادرات نيوزيلندا إلى الصين بنسبة 18% خلال الشهر الماضي بفضل زيادة صادرات الحليب المجفف والزبدة والجبن، في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.7% وتراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11%.