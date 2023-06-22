أعلن خفر السواحل الأمريكي والمكلف بالبحث عن الغواصة المفقودة تيتان، أنه تم العثور على "حقل حطام" بالقرب من حطام سفينة تيتانيك، صباح اليوم الخميس، أثناء البحث في المنطقة المخصصة عن الغواصة المفقودة، حسب صحيفة اندبندنت الأمريكية.



وطبقاً للصحيفة، جاء هذا الاكتشاف، نتيجة لتكثيف جهود الإنقاذ بعد مرور الموعد النهائي المتوقع لبقاء الأكسجين، الذي يستخدمه الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة بما في ذلك سفينة أبحاث فرنسية، وعدة مركبات روف.



وقالت سيدوني نارجوليه، ابنة الغطاس الفرنسي الشهير بول هنري نارجوليه، لرويترز، إنها تعيش مع الكثير من المشاعر المختلطة بشأن اختفاء والدها لكنها تعلم أنه كان يفعل ما كان أكثر شغفًا به.



وأضافت: "إذا لم يتم العثور عليهم ، فسيكون الأمر محزنًا للغاية بالنسبة لنا لأننا لن نراه مرة أخرى".



وتابعت: "لدى الكثير من الأمل في العثور على والدي والركاب الخمسة الآخرين، لكن مع مرور الوقت يصبح الأمر أكثر صعوبة".



متى ستتوقف أطقم الإنقاذ عن البحث عن غواصة تيتانيك المفقودة؟

كان من المتوقع أن ينفد الأكسجين الموجود في غواصة تايتانيك السياحية المفقودة، صباح اليوم الخميس، مما ترك الكثيرين يتساءلون عما إذا كان سيتوقف خفر السواحل الأمريكي عن جهود البحث والإنقاذ أم لا.



وفقاً للصحيفة، فعادةً عندما ينقطع الاتصال بشخص أو أشخاص في البحر، يعين خفر السواحل منسق مهمة لإجراء عملية بحث وإنقاذ، ومع ذلك، عندما لا تكون هناك فرصة أن يكون هذا الشخص على قيد الحياة أو يمكن استرداده، فسيتم إلغاء المهمة.



وفي الوقت الحالي، لا يزال خفر السواحل الأمريكي يجري عمليات البحث والإنقاذ لخمسة أشخاص على متن الغواصة التي يبلغ طولها 22 قدمًا.



ونقلت الصحيفة عن العميد البحري جون: "نستمر في إبقاء أفراد الطاقم والعائلات في أذهاننا بينما نواصل عملية البحث والإنقاذ هذه، بينما ندرك الوقت وقد وضعنا في الاعتبار الكثير من البيانات والمعلومات في البحث".



من جانبه قال موغر من خفر السواحل الأمريكي: "لا يزال هذا بحثًا وإنقاذًا نشطًا في هذه المرحلة، ونحن نستخدم المعدات الموجودة في أسفل المياه حاليًا، وكذلك المركبات التي يتم تشغيلها عن بُعد (ROVs) لتوسيع قدرتنا على البحث".



وتضم رحلة الغواصة المفقودة، خمسة أشخاص وهم، مؤسس شركة OceanGate Expeditions، والرئيس التنفيذي Stockton Rush، والمستكشف الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ ، والغواص الفرنسي الشهير بول هنري نارجوليت، ورجل الأعمال الباكستاني Shahzada Dawood، وابنه سليمان داود البالغ من العمر 19 عامًا.