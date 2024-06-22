العراق يقلص مواعيد العمل الرسمية في المؤسسات الحكومية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تقليص ساعات الدوام الرسمي بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين عموما والموظفين خصوصا وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد بدءا من غدا الأحد وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وذكر بيان للأمانة العامة للحكومة العراقية، أن رئيس الحكومة العراقية وجه بأن "يكون وقت بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة في المحافظات عدا بغداد في الساعة السابعة صباحا، وانتهاء الدوام في الساعة الواحدة ظهرًا، ويخول المحافظون صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، بما فيها الدوائر المركزية غير المرتبطة بالمحافظة العاملة في محافظاتهم في الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية فأكثر".

وذكر البيان أن هذا الاجراء سيبدأ العمل به بدءًا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر أغسطس المقبل ثم يعاد العمل بالتوقيتات المعمول بها قبل اصدار هذا التوجيه وللوزير المختص تمديد العمل خارج التوقيتات المذكورة في هذا التوجيه في حالات الضرورة.

ويشهد العراق حاليا ارتفاعا مفرطا في درحات الحرارة في عموم البلاد تتراوح بين 42-51 درجة مئوية وسط تردي في وضع إنتاج الطاقة الكهربائية وخللا كبيرا في شبكة توزيع التيار الكهربائي.