مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 في هجوم روسى على مدينة خاركيف الأوكرانية

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ذكرت السلطات الاوكرانية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 19 آخرون في قصف روسي على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا اليوم السبت، وسط موجة متجددة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة بالبلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة "إكس" إن الضحايا سقطوا عندما أصابت قنبلة انزلاقية روسية مبنى سكنيا. وأظهرت مقاطع مصورة من الموقع أضرارا جسمية.

وأدان زيلينسكي الضربة، وأعرب عن تعازيه لذوي الضحايا وجدد دعوته للحصول على الدعم من شركاء أوكرانيا الغربيين.

وأضاف: " يتعين ومن الممكن وقف هذا الإرهاب الروسي بالقنابل الموجهة فائقة الدقة . هناك حاجة إلى قرارات شجاعة من شركائنا حتى يتسنى لنا تدمير الإرهابيين الروس والمقاتلات الروسية أيا كانت."

وتقع خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، بالقرب من الحدود مع روسيا ويتم استهدافها بهجمات روسية ضخمة منذ شهور. وسقط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح جراء الضربات.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية في وقت سابق إنها ستمدد انقطاع التيار الكهربائي المخطط له سابقا بعد أن أصابت الصواريخ الروسية منشآت طاقة حيوية للمرة الثامنة منذ مارس، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومددت شركة "أوكرينرجو" عملية انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء أوكرانيا يوم السبت بساعتين إضافيتين.

وقالت الشركة عبر تليجرام إنه يجب أن يتوقع المستهلكون أن يكونوا بدون كهرباء لمدة عشر ساعات ، حتى منتصف الليل.