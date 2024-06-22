 بوليتيكو: قلق في البيت الأبيض من خطاب نتنياهو أمام الكونجرس - بوابة الشروق
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بوليتيكو: قلق في البيت الأبيض من خطاب نتنياهو أمام الكونجرس


نشر في: السبت 22 يونيو 2024 - 5:37 م | آخر تحديث: السبت 22 يونيو 2024 - 5:37 م

قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن مسئولين أمريكيين، إن البيت الأبيض أصبح قلقا بشأن مضمون خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقب أمام الكونجرس.

وأضاف نتنياهو قد يستغل الحدث لانتقاد المسئولين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم دعمه العملية ضد حركة حماس بما يكفي. ووفقاً للمسئولين، فإن فيديو نتنياهو لم يكن مفيدا على الإطلاق وقد يسوء الأمر أكثر أمام الكونجرس.

وتابعت المجلة الأمريكية أن البيت الأبيض لم يرسل بعد دعوة لنتنياهو للقاء بايدن على هامش خطابه أمام الكونجرس، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

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