قال المهندس حسام صالح، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بمطروح، إن إجمالي استثمارات الجهاز بالمحافظة خلال الفترة من عام 2014 إلى 2025 بلغت 244.6 مليون جنيه.

وأوضح في تصريحات خاصة لجريدة الشروق، أن التمويلات منها 232.2 مليون جنيه تمويل لـ2580 مشروعا متناه الصغر، وفرت 7986 فرصة عمل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أقامه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، لرئيس فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمطروح، لانتهاء فترة عمله بالمحافظة وانتقاله إلى مهام عمله الجديد بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور اللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام، والمهندس محمد على رئيس فرع جهاز المشروعات الجديد بالمحافظة.

وقدم محافظ مطروح الشكر للمهندس حسام صالح، لجهوده المبذولة خلال فترة توليه لفرع الجهاز في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات لتشجيع المواطنين خاصة الشباب والخريجين الجدد والمرأة على التوجه للعمل الحر، ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل ومورد رزق لهم والمساهمة في رفع الأحوال المعيشية لهم مع إهدائه شهادة تقدير ودرع المحافظة تقديرا لجهوده، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

كما هنأ محافظ مطروح المهندس محمد علي، الرئيس الجديد للفرع متمنيا له التوفيق، مع تأكيد دعم المحافظة المستمر لجهود الجهاز في المساهمة في دعم المشروعات لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.