وكيل الصحة بالوادي الجديد يفاجي وحدات الرعاية الأساسية بقرى الخارجة للاطمئنان على سير العمل

أعلن الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إجراء مرور مفاجئ لعدد من وحدات الرعاية الأساسية بمركز الخارجة، شملت وحدة قرى "الشركة 55" ووحدة قريتي "المنيرة"و"بشائر الخير"، مؤكداً أن ذلك في إطار خطة المديرية للمتابعة الدورية والتأكد من الجاهزية وتقديم خدمات صحية متميزة، حيث تم المرور على الأقسام المختلفة بالوحدات، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات، والاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية.

وشدد صبحي، على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والانضباط، وتكثيف الجهود لتحسين بيئة العمل وضمان راحة المرضى والمترددين.

ووجه بسرعة معالجة أي ملاحظات تم رصدها أثناء المرور، مؤكداً أن الجولات المفاجئة ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الرقابة وتحسين كفاءة منظومة الرعاية الأساسية في مختلف قرى ومراكز المحافظة.