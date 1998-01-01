إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في كوسوفو يوم 8 سبتمبر

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تجري كوسوفو انتخابات برلمانية مبكرة يوم 8 سبتمبر بعد تنحي رئيس الوزراء راموش هاراديناي الأسبوع الماضي، حسبما قالت شبكة "ار تي كيه" الإخبارية العامة اليوم الاثنين نقلا عن الرئاسة.

وذكرت الشبكة أن الرئيس هاشم تاتشي حدد يوم الانتخابات خلال الإطار الزمني الذي يسمح به الدستور.

واستقال هاراديناي بشكل غير متوقع يوم الجمعة، قائلا إنه يريد المثول أمام محكمة جرائم حرب بصفته "مواطنا وليس رئيس وزراء".

ويواجه راموش، الذي من المقرر أن يمثل أمام محكمة خاصة بكوسوفو، مقرها لاهاي الأسبوع المقبل، اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الصربي خلال حرب كوسوفو في 1999 .

ولم يتضح بعد ما إذا كان مثول راموش أمام المحكمة سيكون بصفته شاهدا أم متهما، ولكنه وصف نفسه خلال مؤتمر صحفي، باللغة الصربية، بوصف "متهم".

وكان راموش قائدا إقليميا في جيش تحرير كوسوفو، وهي جماعة شبه عسكرية تقاتل من أجل الاستقلال.

وأُنشئت المحكمة الخاصة في 2017 للنظر في الجرائم المزعومة التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو ضد الصرب في الصراع المسلح الذي استمر بين عامي 1998 و2000.

ويشغل هاراديناي منصب رئيس وزراء كوسوفو منذ سبتمبر 2017.