إنقاذ 90 شخصا بعد محاصرتهم داخل مبنى إثر اندلاع حريق كبير في مومباي

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أعلن مسؤولون إنقاذ نحو 90 شخصا من حريق كبير اندلع في مبنى متعدد الطوابق في مومباي اليوم الاثنين، وذلك مع انتهاء عملية الإخلاء الطارئة.

وقد شاركت 16 من سيارات الإطفاء و200 من رجال الإطفاء في الجهود المبذولة لمكافحة النيران وإجلاء الأشخاص من المبنى المؤلف من تسعة طوابق، والذي يضم شركة الاتصالات الحكومية (إم. تي. إن. إل).

وأظهرت اللقطات التي تم عرضها على قنوات تلفزيونية أشخاصا يقومون بكسر ألواح النوافذ ويلوحون لرجال الاطفاء لإنقاذهم. واضطر بعضهم لاتخاذ ملاذا في الشرفة بعدما طالت النيران الطابق الثاني والثالث والرابع.

وقال مسؤول من غرفة المراقبة بإدارة الإطفاء في مومباي: "جرى إنقاذ 89 شخصا على الأقل من الشرفة والطوابق العلوية باستخدام معدات مثل السلالم المتنقلة والأوناش".

وأضاف: "نحن ننهي عملية الإجلاء الآن نظرا لأن المعلومات تفيد حاليا بأن أحدا ليس محاصرا".

وأصيب رجل إطفاء ونقل إلى المستشفى فيما غشى عليه بعد استنشاق الدخان.

غير أن عمليات مكافحة الحريق مازالت جارية حتى مساء اليوم فيما امتدت ألسنة اللهب إلى الطابق السابع، حسبما قال مسؤولو الإطفاء.

ولم يعرف بعد سبب الحريق وجرى فتح تحقيق في الحادث.

وتعد الوفيات الناتجة عن اندلاع حرائق شائعة في الهند، وغالبًا ما تكون بسبب سوء إجراءات السلامة ونقص مخارج النجاة من الحريق.