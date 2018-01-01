 الأسطول الروسي يراقب مناورات للناتو في شمال غرب البحر الأسود - بوابة الشروق
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الأسطول الروسي يراقب مناورات للناتو في شمال غرب البحر الأسود

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 3:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 3:09 م

أعلن مركز الإدارة التابع لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود الروسي يراقب سفن وطائرات حلف شمال الأطلسي "ناتو" المشاركة في مناورات الحلف شمال غرب البحر الأسود.

 

وأفاد بيان مقتضب لمركز الإدارة التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود تقوم بتنفيذ مجموعة من التدابير لرصد أعمال السفن والطائرات التابعة للقوات البحرية لحلف شمال الأطلسي المشاركة في مناورات "سيبيرز 2020".

 

وأضاف البيان "أن المرحلة النشطة من هذه المناورات تتم في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، وتشارك فيها سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية والدول الشريكة في حلف شمال الأطلسي".

 


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