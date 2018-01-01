محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة واحة ميدوم ضمن إستراتيجية التنمية السياحية بالمحافظة

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أمس الثلاثاء، واحة ميدوم بمركز الواسطى شمال بنى سويف،والتي تشهد حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة؛ لإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة وتأهيلها لاستقبال الزائرين عن طريق دعمها بالخدمات والاحتياجات الأساسية، تمهيدا للتطوير الشامل ضمن إستراتيجية التنمية السياحية التى أطلقها المحافظ، ويجري تنفيذ الخطوات الأولية منها.

حيث تفقد المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها "التي تتم تحت إشراف لجنة قد وجه المحافظ بتشكيلها لهذا الغرض "وتتضمن تأهيل ورفع المنطقة المفتوحة بالواحة، وتتضمن الأعمال أيضا تطوير القاعة الكبرى بالواحة وتجهيزها لإمكانية تحويلها لمتحف يؤرخ الأهمية الأثرية للمنطقة، التى تحوى الهرم والذى يعتبر أول هرم كامل وهو أقدم من أهرامات الجيزة، ومقابر شهيرة مثل مصطبة نفرماعت، والذى استكمل بناؤه "سنفرو الأب مؤسس الأسرة الرابعة"، بجانب إمكانية عمل البازارات، لعرض أوراق البردى وأهم المقتنيات الفرعونية والأثرية.

من جانبه، أوضح السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، إنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد تم تشكيل لجنة لتطوير الواحة تحت إشرافه، وضمت السياحة، والآثار"بجانب مشاركة عدد من طلبة كليتي الآثار والزراعة والتعليم الفني، ومديريات الشباب والرياضة والتعليم للعمل على تطوير الواحة من خلال عمل جماعي متكامل لإضفاء اللمسات النوعية والبسيطة عليها لتصبح منطقة جذب سياحي، حيث تتم حاليا أعمال التطوير بمتابعة مستمرة من المحافظ، والتي كان من أبرز جهودها النجاح في إضاءة جسم الهرم"بعد ظلام دام ما يقرب من 10 سنوات "عن طريق المساهمة المجتمعية لبعض رجال الأعمال، والتي شملت إنشاء البنية التحتية للكهرباء وتركيب كشافات أرضية بمصاطب الهرم، لتظهر المنطقة بعد إضائتها بشكل رائع، يجسد القيمة الأثرية والحضارية للهرم والواحة.

رافق المحافظ خلال تفقده للواحة كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الواسطى، والأستاذة رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة.