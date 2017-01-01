 تايوان تسقط هونج كونج وأستراليا من قائمة المناطق ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة - بوابة الشروق
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تايوان تسقط هونج كونج وأستراليا من قائمة المناطق ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 11:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 11:39 ص

ذكرت المراكز التايوانية للسيطرة على الأمراض في موقعها الإلكتروني أن المسافرين من هونج كونج وأستراليا سيحتاجون الآن لأن يخضعوا لحجر صحي لمدة 14 يوما، عندما يدخلون تايوان بعد أن تم إسقاطهم من قائمة المناطق ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة بالنسبة لمرض كوفيد 19" طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم اتخاذ هذا القرار نظرا لأن حالات الإصابة المحلية في هونج كونج وأستراليا آخذ في الارتفاع .

والمسافرون من المناطق منخفضة أو متوسطة إلى منخفضة المخاطر يمكن أن يقدموا طلبات لفترة حجر صحي أقصر.

وتصنف تايوان حاليا 12 دولة ومنطقة بوصفها ذات مخاطر منخفضة، من بينها نيوزيلندا ومكاو وفيتنام، والمناطق المتوسطة إلى منخفضة المخاطر، هي كوريا واليابان وماليزيا وسنغافورة.

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