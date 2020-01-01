بيلوسي: حزمة المساعدات التي يقترحها الجمهوريون البالغة تريليون دولار غير كافية

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء إن رقم تريليون دولار الذي يقول الجمهوريون إنهم يدرسونه كحجم لحزمة مساعدات جديدة مرتبطة بأزمة فيروس كورونا لن يكون كافيا لأن يفعل ما يحتاجه الاقتصاد وصحة الأمريكيين.

وأضافت بيلوسي، التي تنتمي للحزب الديمقراطي، أنها تنتظر إلى أن ترى مشروع القانون. وكانت تتحدث بعد اجتماع مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وقال شومر ”نحن سعداء أنهم جاءوا للقائنا.. نحن سعداء أنهم حددوا بعض المفاهيم العريضة جدا، لكنهم ليسوا قريبين من أن يكونوا جاهزين للتفاوض.“