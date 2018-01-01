توقيف خلية تكفيرية خططت للاعتداء على المنشآت والدّوريات الأمنيّة في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، الكشف عن خلية "تكفيرية" من خمسة عناصر، بينهم امرأة، خطّطت للاعتداء على المنشآت والدّوريات الأمنيّة.

وقالت الداخلية، في بيان صحفي اليوم، إن الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وبالتّنسيق مع مصلحة التّوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسوسة تمكنت من كشف الخلية التي تنشط بين ولايات سوسة والقصرين وقابس.

ووفق البيان، فشل البعض من الخلية في الالتحاق بالعناصر الإرهابية المتحصّنة بالجبال، ليشرعوا في تلقّي تكوين في صناعة المتفجّرات بالاستعانة بعناصر إرهابية متواجدة بمناطق النّزاع.

وأشار البيان إلى أنّهم قاموا بتكوين مجموعة "goupe" للتّواصل السرّي والآمن عبر وسائل التّواصل الاجتماعي أطلقوا عليها مجموعة "الذّئاب المنفردة".

ولفت البيان إلى المرأة متزوّجة على خلاف الصّيغ القانونيّة بأحد عناصر الخلية الذين يلقّبونه بـ"أمير الخليّة"، موضحا أنه بإحالة جميع أفراد الخليّة إلى القضاء أذن حاكم التحّقيق المتعهّد بإيداعهم السجن.