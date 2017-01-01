الحكومة البلغارية تنجو من تصويت بحجب الثقة وسط استمرار الاحتجاجات  

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واصل محتجون بلغاريون تحركاتهم الاحتجاجية الثلاثاء بعد أن نجت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، بسهولة من تصويت على حجب الثقة في البرلمان.

وتجمع المتظاهرون خارج البرلمان قبيل التصويت ولوحوا بعلم البلاد، قبل أن تتبدد آمالهم في هزيمة الحكومة.

إلا أن المحتجين تعهدوا بمواصلة الاحتجاجات بإجراءات على مدى أسبوعين وتجديد المطالب لبوريسوف بالاستقالة وإجراء انتخابات جديدة.

ويتهم المحتجون الائتلاف الحاكم، الموجود في السلطة منذ 2017، بالفساد وأن له علاقات مع طبقة رجال الأعمال الأثرياء من أصحاب النفوذ.

وأيد 102 نائب فقط في البرلمان الذي يضم 240 عضوا اقتراح سحب الثقة.