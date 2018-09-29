 طفلان بين 4 حالات وفاة جراء غرق قارب في شمال غرب باكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طفلان بين 4 حالات وفاة جراء غرق قارب في شمال غرب باكستان

د ب أ
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 10:57 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 10:57 ص

 لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم عندما انقلب قارب يقل أشخاصا يحتفلون بعيد الأضحى في شمال غرب باكستان اليوم الخميس، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال المسؤول بالإدارة المحلية محمد فياض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عملية الإنقاذ جارية للعثور على ثلاثة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق القارب في خزان بمنطقة باجور.

وأضاف المسؤول أن هناك طفلين بين حالات الوفاة الأربعة. كما أصيب ثمانية أشخاص على الأقل في الحادث.

وقال فياض إن القوات الخاصة (الكوماندوز) ورجال الإنقاذ والغواصين المتطوعين أنقذوا أكثر من 20 شخصا.

ووقع الحادث بينما كان محتفلون يستقلون عدة قوارب في الخزان في عيد الأضحى.


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