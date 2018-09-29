ولي عهد البحرين يهنئ الرئيس السيسي ومدبولي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

بعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، صباح الخميس، أعرب ولي العهد البحريني في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، منوهاً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.



كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة.