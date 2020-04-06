أبلغت مجموعة التأمين الأمريكية أمريكا إنترناشيونال جلوبال (أيه.آي.جي) موظفيها بأن يوم 14 سبتمبر المقبل سيكون الموعد الرسمي لإعادة موظفيها إلى العمل من مكاتبهم في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت المجموعة في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء أن القواعد والنظم المحلية في كل دولة ستحدد القيود الصحية التي سيلتزم بها الموظفون، مشيرة إلى أن "إجراءات السلامة ستظل مطبقة" بالنسبة للموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم الكامل.

وقالت أيه.آي.جي الموجود مقرها في نيويورك في المذكرة التي وجهها الرئيس التنفيذي بيتر زافينو "نظرًا لأن الظروف تتباين في أنحاء كثيرة من العالم حيث نعمل، وكذلك تباين توافر اللقاحات، ستظل اللوائح المحلية تحدد توجيهاتنا بالنسبة لكيفية عودة الزملاء إلى مكاتبنا، بما في ذلك استخدام الكمامات وسعة المكاتب والتباعد الاجتماعي... إجراءات السلامة ستظل مطبقة بالنسبة لزملائنا الذين لم يحصلوا على التطعيم الكامل".