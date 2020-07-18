 جهود أمنية مكثفة بسوهاج لكشف غموض العثور على جثة مزارع - بوابة الشروق
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جهود أمنية مكثفة بسوهاج لكشف غموض العثور على جثة مزارع

محمد عبد المجيد
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 11:07 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 11:07 م

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مزارع داخل زراعات القصب؛ نتيجة الاعتداء عليه بضربات في منطقة الرأس ناحية قرية المشاودة دائرة مركز شرطة جرجا جنوب المحافظة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لمزارع يدعي "محمود. م. ع"، 38 عاما، ويقيم ناحية قرية المشاودة الغربية دائرة المركز.

وتم فرض كردون أمني حول الجثة إلى أن يتم الانتهاء من معاينتها بالمكان الذي عثر عليها فيه.

وجارٍ نقلها إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة؛ تمهيدا لكشف غموض الجريمة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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