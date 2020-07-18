محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة ورصد التعديات بالبناء خلال عطلة عيد الأضحى

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بمتابعة ورصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، قاد نائب محافظ المنيا، حملة لإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى جنوب المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتنفيذ الإزالة للمخالفة بعد ان تم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية.

وقال نائب المحافظ، إنه يتم رصد الحالات المخالفة للبناء العشوائي بصفة دورية ومستمرة، حيث تم رصد وإزالة 25 حالة بناء مخالفة بمركز سمالوط، و27 حالة بمركز بني مزار، مع استمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية بنطاق كل مركز لرصد المخالفات وتطبيق احكام القانون.

وتهيب محافظة المنيا، المواطنين بعدم التعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ويجري تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.