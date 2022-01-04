 بلجيكا تبرم اتفاقا لتمديد عمل محطتي طاقة نووية مثيرتين للجدل - بوابة الشروق
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بلجيكا تبرم اتفاقا لتمديد عمل محطتي طاقة نووية مثيرتين للجدل

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 8:45 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 8:45 م

أبرمت الحكومة البلجيكية وشركة "إنجي" للطاقة اتفاقا مبدئيا لتمديد عمل محطتي طاقة نووية لمدة 10 سنوات لدعم إمدادات الطاقة وسط اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وكتب رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو عبر موقع تويتر اليوم الجمعة أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية العام "بحيث تستطيع بلادنا الحصول على الكهرباء الكافية في ظل الوضع الجيوسياسي غير المستقر".

وأضاف دي كرو أن "الحكومة البلجيكية تتولى مسؤولياتها لضمان أن بلادنا تستطيع السيطرة على إمداداتها من الطاقة".

وقررت الحكومة البلجيكية في مارس أن المفاعلين النوويين "تيهانجي 3" قرب الحدود الألمانية و "دويل 4" قرب أنتويرب يجب أن يستمرا في العمل حتى نهاية 2035 على الأقل.

وكان من المخطط في الأساس أن يتم التخلي التدريجي عن المفاعلات النووية عام 2025.

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