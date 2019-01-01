السلطات السعودية تحبط تهريب نحو 15 مليون قرص مخدر

أحبطت السلطات السعودية، تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة " الكبتاجون" بلغت 14 مليونا و976 ألف حبة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - أن إرسالية وصلت إلى المملكة عبارة عن "آلة لصناعة الكُتل الخرسانية" قادمة عبر ميناء جدة الإسلامي، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة على الإرسالية، عُثِر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في تجويف الآلة بطريقة فنية.

وأشار البيان إلى أنه بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة، وهو شخص واحد.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، ومكافحة التهريب بجميع أشكاله وطُرقه، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.