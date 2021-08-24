جيش مالي يعلن صد هجوم إرهابي على مقر إقامة رئيس البلاد الانتقالي

أعلن الجيش المالي الجمعة صد هجوم "إرهابي" بسيارات مفخخة على قاعدة "كاتي" العسكرية (نحو 15 كيلومترا من العاصمة باماكو) التي تعد قلب الجهاز العسكري ومكان إقامة الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي جويتا.



ولم يكشف الجيش المالي إن كان الهجوم قد تسبب في وقوع ضحايا، بحسب ما ذكرته قناة فرنسا 24.



وكانت مالي مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021 وتترافق الأزمة السياسية بأخرى أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي والجهادي في الشمال.



ومنذ ساعات مبكرة من صباح الجمعة، سمع إطلاق نار كثيف في القاعدة العسكرية الرئيسية خارج باماكو قبل أن يسود الهدوء بعد نحو ساعة، فيما يرجح بعض المقيمين فيها أن الهجوم نفذه متشددون إسلاميون.



وبعد انحسار إطلاق النار في حوالي السادسة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) حلقت طائرات هليكوبتر فوق القاعدة العسكرية التي كانت موقعا لأعمال تمرد في 2012 و2020 أدت إلى انقلابات ناجحة، وفق قناة فرنسا 24.