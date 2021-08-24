الأمم المتحدة وروسيا توقعان اتفاقا منفصلا بشأن الغذاء والسماد

وقعت الأمم المتحدة وروسيا إعلانا منفصلا للنوايا بشأن الغذاء والأسمدة، إلى جانب الاتفاق المعني بالإفراج عن الحبوب التي ظلت عالقة في الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.



وذكرت الأمم المتحدة أن الاتفاق يشمل تعزيز تصدير الغداء والأسمدة الروسية دون عوائق.



ومن المقرر أن تشكل الأمم المتحدة فريقا للعمل مع الدول والمنظمات التي فرضت عقوبات ضد روسيا؛ للعمل على إيجاد حلول لتحسين صادرات المنتجات دون تخفيف العقوبات الحالية.



يشار إلى أن العقوبات لا تؤثر مباشرة على الأسمدة والأغذية الروسية لكن الإجراءات تؤثر على أي صادرات من البلاد.