 العراق يطمئن البعثات الدبلوماسية: لا يمكن تكرار حادث سفارة السويد - بوابة الشروق
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العراق يطمئن البعثات الدبلوماسية: لا يمكن تكرار حادث سفارة السويد

وكالات
نشر في: السبت 22 يوليه 2023 - 9:56 ص | آخر تحديث: السبت 22 يوليه 2023 - 9:56 ص
أكدت وزارة الخارجية العراقية، الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين الدول، أن ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عملٌ لا يمكن السماح بتكراره.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت – إن وزارة الخارجية تؤكد الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين الدول، وتجدد خطابها للبعثات الدبلوماسية المقيمة، إن الحكومةَ العراقيّة مسؤولةٌ عن توفيرِ الحماية والأمن للطواقمِ الدبلوماسيّةِ العاملةِ في جميع البعثات”.

وأضاف “أنّ ما تعرَّضَت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عملٌ لا يمكن السماح بتكراره، وأنَّ أيَّ فعلٍ يُماثِلهُ سيكون تحتَ طائلة المُساءلةِ القانونيَّة”.

وقد اقتحم متظاهرون، الخميس الماضي، السفارة السويدية في بغداد، احتجاجا على موافقة حكومة ستوكهولم على تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم، والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في السويد.

وأضرم المئات من المتظاهرين العراقيين الغاضبين النار في مبنى السفارة السويدية في بغداد بعد اقتحامها.

وكان العراق قد جدد طلبه بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن الكريم.

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