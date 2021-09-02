«الفاو» تسعى لتوفير التمويل لمشروعات صغيرة تمتلكها 2500 سيدة فى المنيا

تتفاوض منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» مع بنكين من القطاع الخاص لتقديم قروض لمشروعات صغيرة تمتلكها ٢٥٠٠ سيدة مصرية فى المنيا، ضمن برنامج نفذته المنظمة فى المحافظة.

وقال الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالمنظمة، لـ«الشروق»، إن «الفاو» ترغب فى تزويد السيدات اللاتى تمتلكن المشروعات، بقروض صغيرة ميسرة، والسداد خلال مدة طويلة نسبيا لا تقل عن ٣ سنوات.

وأوضح فى تصريحات على هامش احتفالية نهاية الأسبوع الماضى فى القاهرة، أن «الفاو» ترغب فى مواصلة تلك السيدات أعمالهن، بعد انتهاء برنامج المنظمة.

واحتفلت المنظمة يوم الأربعاء فى القاهرة، بانتهاء مشروع «تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها فى محافظة المنيا».

وبدأ المشروع منذ ٣ سنوات، لمساعدة النساء فى ١٠ قرى، على إقامة مشروعات صغيرة فى القطاع الزراعى والأعمال المرتبطة مثل تربية الماعز والبط، وعمليات تحويل اللبن إلى منتجات أخرى، تمنحها قيمة مضافة.

وأعلن الواعر توقيع اتفاق مع كندا لتكرار المشروع فى كل محافظات مصر، بتمويل قيمته ١٠ ملايين دولار.