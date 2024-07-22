من هم مستشارو حملة ترامب الذين ينحدرون من أصول عربية؟

برز مؤخرا اسم ألينا حبة المحامية والمتحدثة القانونية باسم الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أسند لها ترامب دوراً رئيسيا جديداً في حملته وعينها مستشارة أولى للحملة، أملاً في أن تساعده في إنجاز مهمته وإعادته إلى البيت الأبيض في نوفمبر القادم.

- فمن هي ألينا حبة؟

ولدت ألينا حبة في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، لأبوين عراقيين ينتميان إلى المذهب الكاثوليكي الكلداني، وقد فرا من الاضطهاد في العراق إلى الولايات المتحدة في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

درست "حبة" العلوم السياسية في جامعة ليهاي بولاية بنسلفانيا، وبعد تخرجها من الجامعة، حصلت على وظيفة في مجال الأزياء، حيث عملت لدى مارك جاكوبز، إحدى العلامات التجارية الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكنها عادت إلى الكلية بعد عملها لسنوات في مجال الأزياء، وحصلت على شهادة الحقوق من جامعة وايدنر.

عملت ألينا لفترة وجيزة كاتبة لدى قاضي المحكمة العليا في نيوجيرسي آنذاك يوجين كودي جونيور، لتمارس بعدها المحاماة لعدة سنوات قبل أن تنشأ شركة المحاماة الخاصة بها عام 2020.

وفي عام 2021 انضمت الأم لثلاثة أطفال إلى الفريق القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب وسرعان ما نالت الثناء من ترامب، بعدما جعلت المتسابقة المبتدئة سامر زيرفوس تسقط قضية الاعتداء الجنسي التي رفعتها ضد الرئيس السابق.

وقد وصفت ألينا حبة، ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري يوم الخميس "بالصديق"، وتقول شبكة أيه بي سي نيوز الأمريكية التليفزيونية إن حبة تتقاضى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار مقابل عملها ضمن فريق حملة ترامب.

ويعتقد محللون أن ترامب يسعى إلى التقرب للناخبين العرب في الولايات المتحدة من خلال تعيينه مستشارين من أصول عربية.

- مسعد بولس

وليست إلينا حبة وحدها، التي يسعى ترامب من خلالها للوصول إلى الناخب العربي، إذ عين الرئيس الأمريكي السابق صهره رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني، مسعد بولس مستشاراً في حملته الانتخابية .

وتصف وسائل إعلام بولس بأنه "واحد من رسل ترامب إلى الأمريكيين من أصول عربية".

ولد مسعد بولس في لبنان، ثم انتقل إلى ولاية تكساس الأمريكية في سن المراهقة، وقد التحق بجامعة هيوستن حيث حصل على درجة الدكتوراة.

وبعد تخرجه، انضم بولس لإدارة شركة عائلته التي أسست على مدار ثلاثة أجيال والتي تتخصص في تجميع وتوزيع السيارات ومعداتها.

وانضم بولس إلى عائلة ترامب عندما تزوج ابنه مايكل، تيفاني، الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي السابق.

وقد قال سابقاً إنه شارك في النشاط السياسي للحزب الجمهوري عندما كان طالباً.

ووفقاً لوكالة الأسوشيتد برس، يتمتع بولس بخلفية سياسية في موطنه الأصلي لبنان، بعد ترشحه لمقعد برلماني عام 2009 دون جدوى.

كما أنه يصف نفسه بأنه "صديق" لسليمان فرنجية، وهو سياسي متحالف مع جماعة حزب الله.

وبحسب صحيفة ديترويت فري برس، اجتمع في شهر مايو الماضي بولاية ميشيغان، مسعد بولس وابنه مايكل، زوج ابنة ترامب، مع 40 ناشطاً عربياً أمريكياً من جميع أنحاء البلاد.

ومن بين من حضر اللقاء، الذي أجري في مطعم إيطالي في ضاحية تروي في ديترويت الطبيب الأمريكي من أصل سوري، الدكتور يحيى باشا، الذي تبرع بأموال لحملة جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، وصوت له كذلك.

وحينها صرح متحدث باسم حملة ترامب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، بأنه على الرغم من أن الحدث لم يكن رسمياً، إلا أنهم سيستمرون في التواصل مع الناخبين الأمريكيين من أصول عربية حول نجاحات ترامب في الشرق الأوسط والسياسات التي "جلبت لتلك المنطقة مستويات تاريخية من السلام والاستقرار".