أكبر تحالف معارض في موريتانيا يطالب بانتخابات تشريعية مبكرة

طالب التحالف الداعم لترشيح السياسي المعارض بيرام الداه اعبيد الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الموريتانية إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة من بين شروط يضعها لحل الأزمة السياسية الناجمة عن "تزوير الانتخابات" الرئاسية.

وأوضح ولد اعبيد إنهم يشترطون أيضا حل لجنة الانتخابات وإعادة النظر في النظام الانتخابي بما يحول دون تزوير الانتخابات.

كما طالب التحالف المعارض بفتح تحقيق شفاف ونزيه في مقتل متظاهرين كانوا يحتجون على تزوير الانتخابات ومعاقبة المتورطين في قتلهم، حسب قوله.

وقال ولد اعبيد في مهرجان جماهيري عقده مساء يوم الأحد بالعاصمة نواكشوط إنه لا يزال يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 حزيران/يونيو الماضي وأفضت إلى إعادة انتخاب الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح أن النظام هو المسؤول عن الأزمة السياسية التي نتجت عن تزوير الانتخابات وهو المطالب بالحوار لحلها.

وأضاف أن من الشروط كذلك انتخاب أعضاء أكفاء للمجلس الدستوري وعودة شبكة الإنترنت وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة من طرف النظام، وسحب جميع القوات المسلحة من المدن والشوارع.

كما تضمنت المطالب المعلنة من التحالف ترخيص الأحزاب السياسية ومراجعة قانونها.