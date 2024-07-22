قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مستشفى الأمل التابع لها استقبل 33 إصابة و5 شهداء، جراء استهدافات قوات الاحتلال لمناطق شرق خانيونس المستمرة منذ صباح اليوم.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين: «تعاملت طواقم مستشفى الأمل التابع للجمعية مع 33 إصابة فيما استقبلت 5 شهداء، وذلك جراء استهدافات قوات الاحتلال لمناطق شرق خانيونس المستمرة منذ صباح اليوم».

تعاملت طواقم #مستشفى_الأمل التابع للجمعية مع 33 إصابة فيما استقبلت 5 شهداء وذلك جراء استهدافات قوات الاحتلال لمناطق شرق #خانيونس المستمرة منذ صباح اليوم. — PRCS (@PalestineRCS) July 22, 2024

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ290 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفًا و6 شهداء، و89 ألفًا و818 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت إلى استشهاد 37 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 120 آخرين، بينهم حالات خطيرة، نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بمحافظة خانيونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة.