بلجيكا تدعو لتوحيد الاتحاد الأوروبي بشأن ممارسات إسرائيل بفلسطين

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قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، إنه على الاتحاد الأوروبي التحدث «بصوت واحد» بشأن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان للصحفيين، الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وردا على سؤال حول رأي محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه فورا، قالت لحبيب: «يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي صوت واحد».

وشددت على وجوب اتباع قرار محكمة العدل الدولية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».

وأضافت: «لا يمكننا أن نكتفي بالدفاع عن سيادة القانون والديمقراطية فحسب. هذا قرار محكمة العدل الدولية، وعلينا أن نلتزم به».

والجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت محكمة العدل الدولية إن «استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني»، مشددة على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه «يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة».