 22 يوليو 2024.. البورصة تصعد بـ1.09% فى بداية تعاملات اليوم - بوابة الشروق
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22 يوليو 2024.. البورصة تصعد بـ1.09% فى بداية تعاملات اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 10:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 10:14 ص

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث صعد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 1.09% ليصل عند مستويات 29097.02 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9551.23 نقطة، فيما شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» زيادة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 6640.46 نقطة.

واصلت البورصة المصرية تحقيق المكاسب، فى نهاية تعاملات أمس الأحد أول تعاملات الأسبوع، وارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 100» بنسبة 0.45%، ووصل إلى مستوى 2873.24.

وكسبت البورصة المصرية الأسبوع الماضي ما يقارب من 1.3%، وارتفع مؤشرها الرئيسي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.29%.

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