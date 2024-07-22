ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث صعد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 1.09% ليصل عند مستويات 29097.02 نقطة.
كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9551.23 نقطة، فيما شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» زيادة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 6640.46 نقطة.
واصلت البورصة المصرية تحقيق المكاسب، فى نهاية تعاملات أمس الأحد أول تعاملات الأسبوع، وارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 100» بنسبة 0.45%، ووصل إلى مستوى 2873.24.
وكسبت البورصة المصرية الأسبوع الماضي ما يقارب من 1.3%، وارتفع مؤشرها الرئيسي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.29%.