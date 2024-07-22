محمد الشيبي أكبر الخاسرين في قمة الأهلي وبيراميدز

عاد محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، للأضواء مجددا في مباراة فريقه أمام الأهلي، بعد صفعة شهيرة في مباراة سابقة على يد الشحات، عاد الشيبي لتصدر المشهد بتسببه في هدف وتعرض للطرد والدخول في نوبة غضب عارمة.

نجح الأهلي في حسم مواجهة بيراميدز بهدف وحيد سجله وسام أبو علي، وتسبب فيه محمد الشيبي الذي أهدر كرة بتمريرة بالكعب، لتصل إلى رضا سليم ويمررها لـ إمام عاشور الذي وضع أسيست أكثر من رائع لـ وسام أبو علي أنهى به آمال بيراميدز في اللقاء.

ويبدو أن محمد الشيبي لم يتجاوز خلافه القديم مع حسين الشحات حتى الآن، فبعد سجال طويل في المحاكم والقضية الشهيرة بين الطرفين بسبب «الصفعة» ونجاحه في الحصول على حكم في مواجهة الشحات، تقمص الشيبي دور أمير الانتقام خلال اللقاء واشترك مع الشحات في كرة تلقى على إثرها بطاقة صفراء قبل أن يعدل الحكم عن قراره بعد الرجوع للفار، ويمنحه بطاقة حمراء مباشرة لدخول عنيف وتعمد الإيذاء على قدم الشحات.

وفور تلقيه البطاقة الحمراء دخل محمد الشيبي في نوبة غضب وحاول كل من في الملعب من زملائه تهدئته، حتى خرج وخلع قميصه ورفعه في مواجهة جماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات.

بيراميدز كان يعول على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي من أجل الإبقاء على آماله في التتويج باللقب، لكن خطأ في التمرير من محمد الشيبي وتدخل عنيف وتعرض للطرد، أنهى طموح بيراميدز في التتويج بأول ألقابه.