تنفيذ مناورة شاملة لمكافحة حريق على إحدى العبارات المتراكية برصيف ميناء نويبع

أجرت لجنة الفنية المتخصصة من قطاع النقل البحري، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية لميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، يرفقهم اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس الهيئة للتشغيل، لمواصلة أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية داخل موانئ جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي، وذلك في إطار خطط التفتيش الدورية على الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

وتفقدت اللجنة خلال الجولة صالات الركاب، والأرصفة، والمباني الإدارية، ومنظومة الإطفاء، ومعدات الطوارئ، لمراجعة مدى الالتزام بمعايير السلامة والتشغيل داخل الميناء، إضافة إلى مراجعة جاهزية الميناء للتعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية المحتملة.

كما شهدت الجولة تنفيذ مناورة شاملة لمكافحة حريق على إحدى العبارات المتراكية على الرصيف، تضمنت كيفية التعامل مع الحريق باستخدام قاطرات بحرية مزودة بأنظمة إطفاء متطورة، وذلك بالتنسيق بين أطقم العبارة وفريق الطوارئ بالميناء، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للأزمات والطوارئ.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق كافة معايير السلامة والأمان، وتعمل على رفع كفاءة التشغيل والاستجابة للطوارئ في جميع الموانئ التابعة لها، بما يتماشى مع الضوابط التي تتابعها لجان التفتيش المتخصصة من قطاع النقل البحري.

وأشار إلى أن الهيئة تلتزم بكامل توصيات الجهات الرقابية، وتعمل على استيفاء متطلبات التشغيل الآمن والفعال في إطار خطتها لتطوير الموانئ، ودعم استراتيجيات الدولة في مجال النقل البحري.