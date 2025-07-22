حصدت الطالبة همس سيد سعد علي مراد، بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة للغات، المركز الخامس على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم بمجموع 316.5 درجة، لتضيف إنجازًا جديدًا لمحافظة المنوفية في نتائج الثانوية العامة 2025.

وقالت همس، في تصريحات خاصة لـ”الشروق”، إنها تلقت خبر تفوقها من خلال اتصال من مكتب وزير التربية والتعليم، مؤكدة أنها كانت تدعو دائمًا أن تكون من الأوائل، لكن لم تتوقع أبدًا تحقيق هذا الحلم.

وأضافت أنها كانت تعتمد على تنظيم الوقت والمذاكرة أولًا بأول، دون حرمان نفسها من الخروج مع أصدقائها أو ممارسة هوايتها المفضلة وهي الرسم، مشيرة إلى أن مادة الأحياء كانت تمثل لها خوفًا كبيرًا لكنها اجتهدت لتخطيها.

وهمس هي الابنة الوسطى في أسرتها، فلديها شقيق أكبر يدرس بكلية الهندسة، وشقيقة صغرى بالإعدادية، وتعيش مع والدتها التي تعمل دكتورة صيدلانية، بعد وفاة والدها منذ عدة سنوات.

وأعربت همس عن امتنانها الشديد لوالدتها، مؤكدة: “كانت أكبر داعم ليا طول السنة، بجانب إخواتي، وكانوا دايمًا مصدر قوة وتشجيع”.

وكان قد أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن فخره واعتزازه بأبناء المحافظة من أوائل الثانوية العامة 2025، بعد حصول 6 طلاب على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا التفوق يُعد فخرًا حقيقيًا للمحافظة، وقال: “شرفتونا وفرحتنا بكم كبيرة، وأنتم فخر للمنوفية كلها”.

وتقدم المحافظ بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، مشيدًا بما بذلوه من جهد كبير ودعم متواصل للوصول إلى هذا الإنجاز العلمي المشرف، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا في مسيرتهم الجامعية والعلمية، وأن يكونوا عناصر فعالة في خدمة الوطن وبنائه.

وأكد “أبو ليمون” أن هذا التفوق يعكس تميز منظومة التعليم بالمحافظة، ويحفز باقي الطلاب على الجد والاجتهاد لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم باعتباره أساس النهضة والتقدم.