يشهد قطاع غزة حرب تجويع غير مسبوقة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وسط مؤشرات باقتراب إعلان المجاعة رسميًا داخل القطاع من قبل الأمم المتحدة، نتيجة إغلاق إسرائيل لمعبر رفح من الجهة الفلسطينية، ومنع دخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر منذ أشهر.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد توفي 101 شخص حتى الآن، بينهم 80 طفلًا، جراء الجوع في غزة.

وفي هذا السياق، قررت بعض صفحات المطاعم، وصناع المحتوى المتعلق بالطعام، على مواقع التواصل الاجتماعي، حجب صور الطعام والمأكولات عن الظهور في فلسطين، تضامنًا مع الوضع الإنساني، واحترامًا لمشاعر الفلسطينيين داخل القطاع المحاصر، الذين يعانون من الجوع ولا يجدون الحد الأدنى من الغذاء الذي يسد رمقهم حتى الآن.

- المبادرة من مطعم حجوجة

أعلنت إدارة مطعم "حجوجة" عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حجب الصفحة مؤقتًا عن الظهور في فلسطين، لأن محتواها يعتمد أساسًا على منشورات وصور لمأكولات فاخرة يقدمها المطعم، موضحين أنه من غير اللائق عرض هذا المحتوى لمن يعانون من الجوع الشديد والحصار في غزة.

وأضافت الإدارة أن الصفحة ستواصل عرض محتواها بشكل طبيعي داخل مصر والعالم العربي، ولن تُحجب إلا داخل فلسطين فقط، مشيرة إلى أن هذا المحتوى ضروري للترويج للمطعم واستمرار نشاطه الذي يوفر دخلًا للعاملين فيه.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في ظل الحرب التي يتعرض لها من الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "هذا أقصى ما يمكننا فعله الآن".

ودعت الصفحة جميع المطاعم وصفحات الطعام وصناع المحتوى الغذائي إلى اتخاذ نفس الخطوة، مضيفة: "هذا أقل ما يمكن تقديمه في الوقت الحالي".

واختتمت الصفحة المنشور بالدعاء لأهالي غزة بقولها: "ندعو الله من القلب لفك الكرب".

- مطعم الأكابر أول المنضمين

بعد إعلان مطعم حجوجة، نشرت الصفحة الرسمية لمطعم "الأكابر" على فيسبوك منشورًا قالت فيه: "قررنا في مطعم الأكابر حجب صفحتنا عن الظهور داخل أرض فلسطين الحبيبة، وهذه أقل ما يمكننا تقديمه حاليًا لإخوتنا، فقلوبنا لا تحتمل الوجع والظروف القاسية التي يمرون بها".

وأضافت أن أقل ما يمكن فعله الآن هو احترام الجرح والدم والمأساة التي يعيشها أهالي القطاع، مشيرة إلى شدة المعاناة التي يعيشها "أهلنا" في غزة، واصفة الوضع بأنه "يفوق الوصف والكلمات".

واختتمت الصفحة منشورها بالاعتذار لمتابعيها داخل القطاع، والدعاء لأهله بالنصر والعزة وفك الكرب، مؤكدة: "أنتم في القلب والدعاء دائمًا".

- يحترم المشاعر ولا يحل المشكلة

من جانبه، علّق "حميدة"، الفود بلوجر الشهير الذي يتجاوز عدد متابعيه على فيسبوك المليون، على مبادرة مطعم حجوجة، قائلًا: "إن حجب صور المأكولات عن سكان القطاع يعزلهم عن العالم، لكنه ليس غذاءً للبطون".

وأضاف أن حجب صور الطعام ليس حلًا لأزمة التجويع في غزة، بل هو مجرد احترام لمشاعر الفلسطينيين، معتبرًا أن التبرع بجزء من الأرباح لصالح سكان القطاع سيكون حلاً عمليًا أكثر من الاكتفاء بإخفاء صور الطعام عنهم.