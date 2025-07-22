طارق يحيى ينصح فتوح بالزواج بعد أزمته مع الزمالك

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وجه طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، نصيحة خاصة لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.

وتعرض فتوح لعقوبة مالية قدرها مليون جنيه من جانب إدارة الزمالك، على خلفية تقديم أعذار واهية للغياب عن معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد، قبل أن يتم تسريب صور له أثناء حضور حفل غنائي.

وقال يحيى في تصريحات عبر برنامج "لعبة والتانية": "لا اعلم لماذا أحمد فتوح يفعل مثل هذه التصرفات!.. انت تلعب في نادي الزمالك وفتوح يحتاج لشخص كبير في حياته ينصحه ويوجهه".

وواصل: "أسمع النصيحة يا فتوح الزواج سيهديك نسبياً وسيجعلك أكثر هدوءً".

وتابع: "ما يفعله فتوح خطأ وسينهي مسيرته مبكرا للغاية ".