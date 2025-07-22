وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لتجديد الحملة العسكرية على إيران ولن نسمح باستئناف برنامجها النووي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تدرس خيار تجدد الحملة العسكرية ضد إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف المتزايدة من أنشطة طهران النووية.

وأوضح كاتس، في بيان رسمي عقب جلسة لتقييم الوضع الأمني بمشاركة رئيس الأركان وكبار قادة الجيش، أن هناك ضرورة ملحة لإعداد خطة عملياتية تضمن منع إيران من استئناف برنامجها النووي.

وأضاف: "لقد وجّهت وزارة الدفاع والجيش إلى استكمال خطة عملياتية شاملة لضمان الجاهزية لأي سيناريو محتمل في مواجهة التهديد الإيراني، سواء على الصعيد النووي أو عبر أذرعها الإقليمية".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده لن تقبل بأي وضع تعود فيه إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تهدد استقرار الشرق الأوسط، مضيفًا: "سنستخدم جميع الأدوات اللازمة لضمان أمن إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية".

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، عقب عدة هجمات منسوبة إلى طهران على أهداف إسرائيلية في المنطقة، فضلاً عن تقارير دولية تشير إلى تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم بمستويات قريبة من العتبة العسكرية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، بينها "تايمز أوف إسرائيل" و"جيروزاليم بوست"، قد نقلت عن كاتس قوله إن "الجيش الإسرائيلي في حالة استعداد دائم، وتقييماتنا توضح أن إيران لا تزال تمثل التهديد الأكبر على الأمن القومي الإسرائيلي".

يُذكر أن كاتس تولى وزارة الدفاع في ظل حكومة بنيامين نتنياهو التي تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية بسبب تصاعد النزاع في غزة وامتداد الصراع إلى الجبهة الشمالية.