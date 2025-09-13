257 مليون جنيه لدعم 206 جمعيات أهلية من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية قدم منحًا لـ 206 جمعيات ومؤسسات أهلية بإجمالي تمويل تجاوز 257 مليون جنيه خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس الماضي.

وتلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي للصندوق، أوضح فيه أن المنح توزعت على عدد من القطاعات الحيوية، حيث حصل قطاع الدفاع الاجتماعي على دعم بلغ نحو 48.5 مليون جنيه، فيما حصلت الجمعيات العاملة في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على تمويل قدره 57.4 مليون جنيه.

وقدم الصندوق دعما لمشروعات الرعاية المؤسسية والأسرية والمسنين بقيمة تجاوزت 46.6 مليون جنيه، إضافة إلى منح موجهة لمشروعات الإغاثة بلغت 97.5 مليون جنيه، إلى جانب مساهمات لبرامج الطفولة المبكرة وسكن كريم وبرنامج المواطنة.

وأكد التقرير أن الصندوق يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الأهلي وزيادة أثره المجتمعي من خلال تمويل المشروعات التنموية المختلفة، مع ضمان الاستدامة المالية عبر حزم متكاملة من الدعم المالي والفني والإداري، تقوم على الحوكمة الرشيدة والأنظمة الرقمية الحديثة والشراكات الاستراتيجية.

وكانت مرسي قد ترأست الأسبوع الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق، حيث جرى استعراض أبرز أنشطته خلال الفترة من مارس حتى أغسطس، ومنها إطلاق حملة “إفطار أهالينا” لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وتنظيم مسابقتي “أهل الخير 1” و”أهل الخير 2”، فضلًا عن مناقشة برنامج تعزيز قيم المواطنة، واستعراض الخدمات الرقمية الجديدة المقرر إطلاقها لخدمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمتطوعين.



