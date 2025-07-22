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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، 3 "حريديم" متهربين من الخدمة بالجيش، وسلمتهم إلى الشرطة العسكرية، في حدث غير مسبوق.

وقالت القناة "12" العبرية إن حريديم (يهود متدينين) شاركوا في مظاهرة بمدينة "يهود" (وسط) ضد "تدنيس القبور"، حيث تقوم شركة بأعمال حفر قرب مقابر المدينة.

وأضافت أنه خلال المظاهرة اعتقلت الشرطة 3 من المتظاهرين، وسلمتهم إلى الشرطة العسكرية، لكونهم فارين من الخدمة العسكرية بالجيش.

و"هذه هي المرة الأولى التي تعتقل فيها الشرطة حريديم متهربين من الخدمة العسكرية، وتسلمهم للجيش"، وفق القناة.

وأفادت بأن "الغضب يسود الحريديم ويهددون بتنظيم مظاهرات حاشدة وإغلاق طرق، اعتراضا على اعتقال المتظاهرين الثلاثة".