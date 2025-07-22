العاهل الأردني يؤكد دعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، بما يضمن الحفاظ على سيادتها وسلامة شعبها.



ودعا العاهل الأردني خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا، يوم الاثنين، إلى وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وسائر المناطق في الإقليم، مشددا على أن احترام سيادة الدول متطلب أساسي لتهيئة أفق سياسي يمهد الطريق للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.



وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على دعم الأردن لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، بما يضمن سيادتها وسلامة مواطنيها.

وخلال اللقاء، شدد العاهل الأردني، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأشارت وكالة الأنباء الأردنية إلى أن الملك ورئيس الوزراء الكندي أكدا ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية دون توقف إلى المدنيين في مختلف مناطق القطاع، الذي يشهد وضعا مأساويا.

وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاستثمار بما يخدم اقتصاد البلدين.

وحضر اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى كندا صباح الرافعي، ومسؤولون كنديون.

وكان الصفدي قد أجرى في أوتاوا مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند.